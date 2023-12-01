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مسيرات حاشدة في محافظات عدة إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

منذ ساعة واحدة
مسيرات حاشدة في محافظات عدة إسنادا لغزة ورفضا للحرب على القطاع

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية إسنادا لأهالي قطاع غزة من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع بمحافظات عدة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع صباحا، دون الاتفاق على تجديدها.
وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023.
كما عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع.
ورفع المشاركون في السيرات أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.
وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية بوقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية لدعم المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.
كما انطلقت مسيرة في محافظة معان مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.
وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.
وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي وطالبوا بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفة وبحماية المدنيين.


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