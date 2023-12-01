الحوثيون يهددون بتوسيع عملياتهم ضد العدو الإسرائيلي

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، استعداد قواتهم الكامل لاستئناف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، في حال انتهت الهدنة في غزة ومواصلة العمليات العسكرية.

وقال في بيان أصدره مساء الخميس: “تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية، في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة”.

وأوضح أن “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، لتشمل أهدافا قد لا يتوقعها في البر أو البحر”.

وشدد سريع على أنهم مستمرون “في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار”.

وقال إن العمليات العسكرية ضد الاحتلال سوف تتوقف فور توقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا سريع في بيانه “كافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، لاتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، ودعما وإسنادا لمقاومته الحرة”.

يشار إلى أن الحوثيين وجهوا ضربات صاروخية، وبطائرات مسيرة، تجاه مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة.

كما أعلن الحوثيون السيطرة على سفينة مملوكة لإسرائيلي، ونقلها إلى قبالة السواحل اليمنية، مع التهديد بمهاجمة أي سفينة لها ارتباط بالاحتلال، أو تنقل بضائع للاحتلال الإسرائيلي