مكتب نتانياهو: حماس انتهكت الهدنة و سندمرها

وطنا اليوم:قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن حركة حماس انتهكت اتفاق الهدنة ولم تلتزم بواجبها في إطلاق سراح جميع النساء المختطفات .

وأضاف مكتب نتانياهو في بيان “مع العودة إلى القتال سنؤكد على التزام الحكومة الإسرائيلية بتحقيق أهداف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا مرة أخرى لسكان إسرائيل”.

وفي أول ساعة من انتهاء وقت الهدنة الإنسانية في ، بدأت قوات الاحتلال باستهداف مناطق متفرقة في غزة ، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات.

مجازر جديدة

وبحسب مصادر قصف الاحتلال مسجدا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واستهدف كذلك شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة ومنزلا في مخيم يبنا وسط رفح

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ذات السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي -عن مصدر سياسي رفيع- قوله “عدنا إلى القتال بكل قوة، ولا تجري أي مفاوضات لتحرير مخطوفين”.