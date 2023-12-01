نيويورك تايمز: إسرائيل علمت بخطة هجوم حماس قبل عام لكنها تجاهلتها

وطنا اليوم:حصل المسؤولون الإسرائيليون على مخطط حماس للهجوم العنيف الذي شنته في السابع من أكتوبر قبل عام من موعده، لكنهم اعتبروا أنه كان من الصعب على حماس تنفيذه، وفق ما أظهرت وثائق ورسائل بريد إلكتروني ومقابلات، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنها اطلعت عليها.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن الوثائق السرية كشفت أن الاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” حصلت على وثيقة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في نحو 40 صفحة تتحدث نقطة بنقطة عن هجوم واسع النطاق شبيه بالذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1200 “إسرائيلي”

و”جدار أريحا” هذا اسم الوثيقة التي جرى تداولها في دوائر الاستخبارات، إذ لم تحدد موعدا لهجوم محتمل، لكنها تحدد نقاطا دقيقة لمهاجمة مدن وقواعد عسكرية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن الوثيقة تتحدث في شكل أكثر دقة عن وابل من الصواريخ وعن طائرات بلا طيار تدمّر كاميرات أمنية وأنظمة دفاع آلية، يليها عبور رجال من المقاومة إلى المستوطنات بمظلات وسيارات وسيرا على الأقدام، وهي عناصر كانت في صلب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب وثيقة داخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي حصلت عليها “نيويورك تايمز”، فإنه لم يكن ممكنا تحديد ما إذا كانت قيادة حماس قد وافقت بالكامل على هذه الخطة وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع.

جدار أريحا

واستكمالا لتفاصيل جديدة وفق الصحيفة، فإن “محللة من وحدة استخبارات النخبة حذرت 8200 في تموز/يوليو، من أن تدريبات عسكرية أجرتها حماس تشبه، في نقاط عدة، خطة الهجوم الذي تحدثت عنه وثيقة “جدار أريحا”، في الوقت الذي استبعد عقيدا في الفرقة العسكرية المسؤولة عن غزة السيناريو آنف الذكر واصفا إياه بأنه “خيالي تماما”.

المحللة لم تكتف بالتحذير، إذ كتبت رسائل بريد إلكتروني مشفرة اطلعت عليها الصحيفة “أنا أدحض بشكل قاطع فكرة أن هذا السيناريو خيالي (…) إنه خطة لحرب” وليس مجرد هجوم “على قرية”.

“مررنا بالفعل بتجربة مماثلة قبل 50 عاما على الجبهة الجنوبية في سيناريو بدا أنه خيالي” وفق المحللة التي تابعت “التاريخ يمكن أن يعيد نفسه إذا لم نكن حذرين”، في إشارة منها إلى حرب يوم كيبور عام 1973.

مؤشرات ميدانية

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال في وقت سابق إنه كانت هناك مؤشرات ميدانية قبيل 7 أكتوبر مقراً بأنه “لم يتم استخلاص العبر الصحيحة منها”.

وأفادت مصادر عبرية ، بأن جيش الاحتلال تلقى إشارات استخباراتية أفادت بوجود استعدادات بالليلة التي سبقت الهجمات من قطاع غزة المحاصر، إلا أنها ” لم تؤخذ في الحسبان”.

هجوم 7 أكتوبر

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه لم يكن هناك تحذير استخباراتي ملموس حول هذه الحادثة. كانت هناك مجموعة إشارات استخباراتية في الليلة السابقة، ولكن ليس عن مثل هذه الخطوة”. بدورها، قالت القناة 12 العبرية عن مصادر عليا إنه كانت هناك مؤشرات على احتمال حدوث أمر ما عشية ما أسمته “هجوم حماس”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، تحدث في ذات السياق، إن تل أبيب “تلقت بالفعل تحذيراً قبل 3 أيام من الهجوم على إسرائيل”.

وكالة أسوشيتد برس ذكرت إن حكومة بنيامين نتنياهو تجاهلت تحذيرات متكررة ومعلومات استخباراتية عن “حدث كبير” سيحدث في غزة، ولم تتفاعل مع التحذيرات، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو في وقت لاحق.

وقال مسؤول “لقد حذرناهم من أن انفجار الوضع قادم، وسيكون قريبا جدا وكبيرا جدا، لكنهم قللوا من شأن هذه التحذيرات