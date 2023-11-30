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الاحتلال يزعم احباط تهريب شحنة ضخمة للأسلحة عبر حدود الاردن

منذ 12 ثانية
الاحتلال يزعم احباط تهريب شحنة ضخمة للأسلحة عبر حدود الاردن

وطنا اليوم:زعمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، إحباطها أكبر عملية تهريب أسلحة على الإطلاق من الأردن إلى الأراضي المحتلة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن شرطة الاحتلال إن جنود وحدة دفاع المنطقة الجنوبية ضبطوا 137 قطعة سلاح، منها 120 مسدسا و17 بندقية إم 16 ومعها 250 خرطوشا.
وقالت الشرطة بحسب صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل العبرية أنه تم القاء القبض على أربعة من المشتبه بهم.
وأضافت صحيفة يديعوت احرونوت أن هذه الأسلحة مطابقة لتلك التي ضبطت مع أحد منفذي عملية إطلاق النار صباح اليوم في القدس، وهي مطابقة أيضا للأسلحة التي تم ضبطها داخل جنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة الإجمالية للسلاح تقدر بستة ملايين شيكل


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