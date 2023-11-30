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القسام تسلم الصليب الأحمر أسيرتين صهيونيتين في ميدان فلسطين

منذ 7 ثواني
القسام تسلم الصليب الأحمر أسيرتين صهيونيتين في ميدان فلسطين

وطنا اليوم:قال مصدر إن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- سلّمت الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.
بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن الصليب الأحمر تسلم اليوم الخميس محتجزتين إسرائيليتين في غزة.
وأضاف هاغاري أنه من المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “المحتجزتين اللتين أفرج عنهما في غزة تسلمتهما قوات الأمن الإسرائيلية”.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.
من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قائمة الأسرى المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل، تضم 8 أسيرات من فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى 22 من الأسرى الأطفال من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ومنذ الجمعة، وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 102 محتجز من النساء والأطفال، من بينهم 78 إسرائيليا، مقابل الإفراج عن 234 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب صفقة التبادل


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