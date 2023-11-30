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الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين والسولار

منذ 3 ساعات
الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين والسولار

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل)، و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين للجنة انخفاض سعر السولار بمقدار (45) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلس/لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلس/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (750) فلساً/لتر بدلاً من (795) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (915) فلساً/لتر بدلاً من (925) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1160) فلساً/لتر بدلاً من (1165) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون اول المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة


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