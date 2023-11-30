بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

منذ 8 ثواني
هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

وطنا اليوم:قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن لدى حركة حماس عشرات الجثث لإسرائيليين، مؤكدة أن إسرائيل غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.
يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.
وقالت حماس، صباح اليوم، إن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية، وذلك رغم تأكيد الحركة أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:05

الاردن وقرغيزستان يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرة السفر للدبلوماسيين

14:58

استمرار انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

14:30

إصابة جنديين في عملية دهس بمنطقة الأغوار الفلسطينية

14:24

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 6,5 مليار دينار حتى نهاية أيلول

14:23

العيسوي يتفقد مشروع إعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بمدينة العقبة

14:15

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

14:14

العالم الهولندي يعتزل التنبؤ بالزلازل بسبب الحرب على غزو

14:06

الهجمات على السفن في البحر الأحمر تعرقل حركة الشحن للاحتلال

14:00

المتطرف سموتريتش: هناك مليونا نازي في الضفة الغربية

13:55

الأشغال: افتتاح الطريق الخلفي في العقبة خلال أسبوعين

13:46

دفاع مدني غزة: انتشلنا 300 جثة متحللة خلال الهدنة

13:37

ابو عبيدة اهم واصدق اعلامي في العالم

وفيات
وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة الله