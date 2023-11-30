هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

وطنا اليوم:قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن لدى حركة حماس عشرات الجثث لإسرائيليين، مؤكدة أن إسرائيل غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.

وقالت حماس، صباح اليوم، إن الاحتلال رفض تسلم 7 من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية، وذلك رغم تأكيد الحركة أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق