استمرار انقطاع الكهرباء في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ان محطة التوليد ما تزال متوقفة عن العمل منذ 51 يوما في ظل العدوان على القطاع.

واشارت الشركة في تقرير اليوم الخميس، ان خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وعددها 10 خطوط متوقفة عن العمل منذ 55 يوما وتحديدا من تاريخ 7 تشرين الاول الماضي، لافتة الى ان الطلب على الكهرباء يبلغ (500) ميجاوات والمتوفر من الكهرباء (0) ميجاوات.

وجددت الشركة دعوتها للمجتمع الدولي وكافة الأطراف بالتدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وكذلك لتشغيل خطوط الكهرباء من داخل الخط الأخضر وأي حلول أخرى لضمان توفير كهرباء للمرافق الحيوية والخدماتية مثل المستشفيات وآبار مياه الشرب ومحطات التحلية ومضخات المياه العادمة ومحطات المعالجة والمخابز وقطاع الاتصالات.

كما دعت الشركة إلى توريد وإدخال مواد الصيانة اللازمة لإصلاح الشبكات وترميمها لضمان تأمين وصول الكهرباء لتلك المرافق الهامة