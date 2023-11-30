إصابة جنديين في عملية دهس بمنطقة الأغوار الفلسطينية

وطنا اليوم:أصيب جنديان صهيونيان بجروح، في عملية دعس نفذها – اليوم الخميس- سائق فلسطيني قبل إطلاق قوات الاحتلال النار تجاهه قرب بوابة عاطوف شرق طوباس، والإعلان عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على سائق سيارة فلسطيني، شمالي الضفة الغربية، بعد تنفيذه عملية دهس بالقرب من مستوطنة “بقعوت” المقامة على أراضي طمون قضاء طوباس. أصيب فيها جنديان بجراح طفيفة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف من الوصول لمنفذ عملية الدهس قرب مستوطنة “بقعوت”، فيما أعلن لاحقا عن استشهاد منفذ عملية الدهس في غور الأردن بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال، وفق حرية نيوز.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية شرق نابلس والأغوار الشمالية في أعقاب عملية الدهس، وشدد من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه سائق فلسطيني بعد محاولته دعس جنود على حاجز عسكري في منطقة الأغوار في طوباس.

وذكرت صحيفة معاريف: أن جنديين أصيبا بعملية الدهس قرب مستوطنة “بقعوت” المقامة على أراضي المواطنين.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد شقيقان مقدسيان بعد تنفيذ عملية إطلاق نار فدائية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، أحدهم حاخام، وإصابة 6 آخرين، منهم 3 حالتهم خطيرة في القدس المحتلة.