ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 6,5 مليار دينار حتى نهاية أيلول

وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 6518.2 مليون دينار أي بارتفاع بلغ 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابقلتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 91.2%، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 233.6 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 205.4 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 231.6 مليون دينارلتصل الى ما قيمته 1565.5 مليون دينار وتحقيق ما نسبته 101.3% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور التسعةالاولى من عام 2023حوالي7953.7مليون دينار مقابل ما قيمته 7611.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنةبنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1396.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023مقارنة مع ما قيمته 1407 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهرأيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه