ابو عبيدة اهم واصدق اعلامي في العالم

شفيق عبيدات

يعتبر ابو عبيدة الناطق باسم مقاومة حركة حماس ( القسام) من اهم واصدق اعلامي في العالم ,وهو الذي دحض بالحقائق والوقائع والموضوعية والشفافية كل الاكاذيب التي صدرت عن اعلام الكيان الصهيوني والاعلام الغربي والاميركي الذي اتهم المقاومة الفلسطينية حماس وكل حركات المقاومة في غزة والضفة الغربية بانها منظمات ارهابية مؤكد ان هذه المقاومة الفلسطينية تدافع عن الحق والارض والانسان الفلسطيني المتشبث بارضه .

لقد شاهدنا تصريحات ابو عبيدة التي اكد فيها بالحقائق والوقائع والصدق والحقيقة عن تدمير مئات الدبابات والعربات والجرافات الاسرائيلية اثناء اجتياحها لبعض المناطق ومقتل مئات الجنود الصهاينة مقابل الاعلام الصهيوني والغربي والاميركي المتلقي للأعلام الصهيوني , الذي لم يستطيع قول الحقية عن خسائر العدو الصهيوني في معركة طوفان الاقصى واجبر الاعلام الغربي والاميركي عن التراجع باتهام المقاومة الفلسطينية في غزة بانها منظمات ارهابية ,وانها مقاومة تدافع عن حقها المغتصب من قبل هذا الكيان منذ عام 1948 .

ان مصداقية ابو عبيدة حركت شعوب العالم وخاصة في اوروبا واميركا بعد ان عرفت هذه الشعوب صدق وحق المقاومة في الدفاع عن الارض والانسان الفلسطيني وشاهدنا خلال اكثر من (52) يوما من المعارك والحرب التي شنها الكيان الصهيوني كيف انقلبت شعوب العالم من مؤيد للكيان الصهيوني الى مؤيد للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه السليب منذ عام 1940.

ابو عبيدة صاحب الجرأة والمصداقية والشفافية طرح ما تمارسه المقاومة في غزة في التعامل مع الاسرى وخاصة النساء الاسرائيليات الاسيرات وبالذات الاطفال منهم وكيف وفرت المقاومة الغذاء والدواء والمعاملة الانسانية , عكس

تعامل قوات الكيان الصهيوني مع ابناء الشعب العربي الفلسطيني بالقتل والاعتقال والاهانة ,وتعامل السجانين الصهاينة مع الاسرى الفلسطينيين .

انني احيى ابو عبيدة والمقاومة الفلسطينية على والوقوف في وجه العدوان الصهيوني ,وانتزاع تأييد شعوب العالم للقضية الفلسطينية التي اعادوا احياءها من جديد وان النصر قادم بأذن الله وهو وعد الله لامة محمد صلى الله عليه وسلم .