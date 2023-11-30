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صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل في مدينة اللد

منذ 25 ثانية
صهيوني يطعن سيدة فلسطينية حامل في مدينة اللد

وطنا اليوم:قام مستوطن يهودي صهيوني بطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة قبل قليل .حيث تم الإعلان عن استشهادها .
الى ذلك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير دعا المستوطنين إلى حمل سلاحهم لمواجهة الفلسطينيين، في ظل ارتفاع وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذي الهجوم من القدس الشرقية وكانا أسيرين سابقا في تل أبيب.
وكان مصدر أفاد في وقت سابق، بأن 3 مستوطنين قتلوا وأصيب 6 آخرين بعملية إطلاق نار وطعن في محطة للحافلات بمستوطنة “راموت” في القدس المحتلة.


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