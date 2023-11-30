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كيم جونغ أون يتفحص صوراً بثها قمر تجسس كوري لقناة السويس

منذ 16 ثانية
كيم جونغ أون يتفحص صوراً بثها قمر تجسس كوري لقناة السويس

وطنا اليوم:أول صور التقطها قمر صناعي استطلاعي للتجسس، أطلقته كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، كانت لقناة السويس، كما لمواقع عسكرية أميركية داخل وخارج الولايات المتحدة، وأهمها واحدة لقاعدة “سان دييغو” البحرية بولاية كاليفورنيا، وشاهدها دكتاتور البلاد كيم جونغ أون مع آخرين التفوا حوله وهو فرح بها، وفقا لما بثته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وكان “مركز بيونغ يانغ للرقابة والتنظيم العام” التابع لإدارة هندسة الطيران والفضاء الحكومية، قدم الصور للزعيم البالغ 41 عاما، مع شرح بأن القمر Malligyong-1 التقطها أمس الأربعاء بالذات، وبينها صورة لقاعدة “كادينا” الجوية في أوكيناوا باليابان، والمعروفة بأنها أكبر منشأة للقوات الجوية الأميركية خارج الولايات المتحدة.
قمر الاستطلاع والتجسس، أطلقته كوريا الشمالية في 22 نوفمبر الجاري، وثبت في مدار التقط منه الصور، وبينها واحدة لقاعدة “أندرسن” الجوية، كما ثانية لميناء “أبرا” في جزيرة غوام الأميركية وأرسلها إلى بيونغ يانغ، فشاهدها كيم جونغ- أون خلال زيارة لمركز التحكم بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء، مع أن القمر الصناعي سيبدأ مهمته رسميا غدا الجمعة، بعد عملية ضبط دقيق قد تستغرق 10 أيام.
وقال الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته للمركز، إن هناك حاجة إلى تشغيل المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية لتعزيز قدرات بيونغ يانغ في مجال الدفاع عن النفس وفعالية وسائل الاستهداف العسكرية. وجاء ما قال في الوقت الذي اتهم فيه واشنطن بمحاولة تحويل المنطقة إلى “قاعدة متقدمة لقواتها المعتدية وترسانتها النووية” من خلال نشر الأصول العسكرية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية


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