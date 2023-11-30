بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شهيدان فلسطينيان بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار بالقدس أدت لمقتل إسرائيليين

منذ ساعة واحدة
شهيدان فلسطينيان بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار بالقدس أدت لمقتل إسرائيليين

وطنا اليوم:وصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير إلى موقع العملية التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين، الخميس.
وقال بن غفير في تصريحات صحافية نقلتها “الجزيرة”، إن من نفذ هجوم القدس حماس، مضيفا أن “الحركة تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك”
ودعا المستوطنين إلى حمل سلاحهم لمواجهة الفلسطينيين، في ظل ارتفاع وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

استشهاد فلسطينيين اثنين
وقال مصدر إن فلسطينيين اثنين نفذا العملية، قبل أن يستشهدا برصاص شرطة الاحتلال التي أعلنت تحييدهما.
وأشار إلى أن إصابات المستوطنين تنوعت بين خطيرة ومتوسطة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم نجمة داود الحمراء، إنه مستوطنة تبلغ من العمر 24 عاما قتلت نتيجة للعملية، فيما لم تقدم أي تفاصيل عن المستوطن الثاني، مشيرة إلى أنه جرى نقل 8 جرحى إلى مستشفيي شعاري تسيدك وهداسا عين كارم.
وأشار المتحدث إلى أن 5 مستوطنين إصابتهم خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، واثنين إصابتهما بسيطة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:31

الملك يعقد اجتماعا طارئا لمؤسسات دولية حول الدعم الإنساني لغزة

11:29

كيم جونغ أون يتفحص صوراً بثها قمر تجسس كوري لقناة السويس

11:22

بينما يتم التنيكل بالمحررين الفلسطينيين .. مشاهد معاملة حماس الانسانية للأسرى تغضب إسرائيل

11:06

استمرار الأجواء الباردة في عموم مناطق الأردن ليل الخميس

10:59

جماعة عمان تدعو الى انقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الابادة

10:56

فحص 805 آلاف مركبة ضمن حملة الشتاء

10:28

حدث غير معتاد .. الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة قبل أن ينزل من طائرته في الدوحة

10:19

طبيب ولد في أميركا يكتشف أنه بلا جنسية بعد 62 عاما

10:16

الملكة رانيا لصحفي فلسطيني: الله يحميك وزملاءك

09:54

وفيات الخميس 30-11-2023

09:48

في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

09:43

البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي الداخلي على معايير التميز

وفيات
وفيات الخميس 30-11-2023وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة الله