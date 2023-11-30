شهيدان فلسطينيان بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار بالقدس أدت لمقتل إسرائيليين

وطنا اليوم:وصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير إلى موقع العملية التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين، الخميس.

وقال بن غفير في تصريحات صحافية نقلتها “الجزيرة”، إن من نفذ هجوم القدس حماس، مضيفا أن “الحركة تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك”

ودعا المستوطنين إلى حمل سلاحهم لمواجهة الفلسطينيين، في ظل ارتفاع وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

استشهاد فلسطينيين اثنين

وقال مصدر إن فلسطينيين اثنين نفذا العملية، قبل أن يستشهدا برصاص شرطة الاحتلال التي أعلنت تحييدهما.

وأشار إلى أن إصابات المستوطنين تنوعت بين خطيرة ومتوسطة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم نجمة داود الحمراء، إنه مستوطنة تبلغ من العمر 24 عاما قتلت نتيجة للعملية، فيما لم تقدم أي تفاصيل عن المستوطن الثاني، مشيرة إلى أنه جرى نقل 8 جرحى إلى مستشفيي شعاري تسيدك وهداسا عين كارم.

وأشار المتحدث إلى أن 5 مستوطنين إصابتهم خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، واثنين إصابتهما بسيطة