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الجرائم الإلكترونية توضح كيف تحمي حساب واتساب من الاختراق

منذ 3 ساعات
الجرائم الإلكترونية توضح كيف تحمي حساب واتساب من الاختراق

وطنا  اليوم:جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام تحذيرها من خطورة مشاركة رمز التحقق الخاص بتطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
وأشارت الوحدة إلى أن التطبيق يمكن أن يتعرض للاختراق من خلال إعلانات وهمية وانتحال الشخصية.
وأوضحت الوحدة أن المخترقين يقومون بالدخول إلى حسابات “واتساب” عبر طلب رمز التحقق من الهوية الوارد في رسالة نصية، بعد أن يكتسبوا وصولاً غير مصرح به إلى حساب الضحية. ومن ثم، يظهر المخترق للضحية جميع المجموعات التي يشترك فيها الضحية، ويمنعها من الوصول لحسابها المخترق.
وأوصت وحدة مكافحة الجرائم الإلكتروني باتخاذ الإجراءات التالية:

1. عدم مشاركة رموز التحقق أو رمز التأكيد مع أي جهة حتى بعد التحقق الشخصي.
2. تجنب دخول أو مشاركة روابط تصلك من أرقام مجهولة أو حتى من أرقام معروفة.
3. تفعيل المصادقة الثانية والتحقق بخطوتين لتطبيق “واتساب” ولجميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبنوك الإلكترونية.
4. عدم مشاركة صور البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر “واتساب” أو منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوحدة على أهمية اليقظة والحذر لحماية المعلومات الشخصية والحسابات الرقمية من الاختراقات الإلكترونية


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