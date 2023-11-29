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استشهاد طفلين برصاص الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

منذ 49 ثانية
استشهاد طفلين برصاص الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

وطنا اليوم:استشهد ظهر اليوم الأربعاء، طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على مدينة جنين ومخيمها.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن طفلين استشهدا نتيجة إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم جنين، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، وأخلت مواطنين في حي الدمج من منازلهم وسط مواجهات عنيفة .
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال وتحت تهديد السلاح أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي، وقصفت منزلا من طائرة مسيرة.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، وعرف من المعتقلين صالح رضا لحلوح، وعلاء نجم، وإبراهيم نجم، وعبد الله سهيل صلاح، وأوس عبد الله صلاح، ومحمد عبد الله صلاح، ومحمد مطاحن، وعبد الله نور الدين خالد راشد منصور، وعلي وباسل وعبد الرحمن وعبد السلام عموري، وهاني أبو الشاكر، وفادي الصباغ.
كما جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، ودمرت عدة مركبات في المخيم.
واختطفت قوات الاحتلال أحد المصابين من سيارة الإسعاف خلال نقله إلى المستشفى.


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