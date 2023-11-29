مصدر :حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام

وطنا اليوم:أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس “أ ف ب” الأربعاء أن حركة حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين إضافيين.

وتابعت نقلا عن المصدر أن “لدى حماس ما يمكنها من إطلاق سراح محتجزين لديها”.

وقالت إن “لدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.

الى ذلك قال وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان إن موافقة تل أبيب على وقف إطلاق نار طويل الأمد يعني انتصار حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأضاف رئيس حزب ما يسمى “إسرائيل بيتنا” ليبرمان في تصريحات صحافية، الأربعاء “يجب على الحكومة أن لا توافق على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس في غزة”.