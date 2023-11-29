بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصدر :حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام

منذ ساعة واحدة
مصدر :حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام

وطنا اليوم:أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس “أ ف ب” الأربعاء أن حركة حماس “أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين إضافيين.
وتابعت نقلا عن المصدر أن “لدى حماس ما يمكنها من إطلاق سراح محتجزين لديها”.
وقالت إن “لدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط”.
الى ذلك قال وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان إن موافقة تل أبيب على وقف إطلاق نار طويل الأمد يعني انتصار حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأضاف رئيس حزب ما يسمى “إسرائيل بيتنا” ليبرمان في تصريحات صحافية، الأربعاء “يجب على الحكومة أن لا توافق على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس في غزة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:10

المعايطة: نتجهز لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة

15:05

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

14:20

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية

14:13

دراسات بمليوني دينار للمدينة الجديدة في مشروع موازنة 2024

14:02

خامنئي: رؤيتنا ليست رمي ​​الصهاينة واليهود في البحر كما قالت العرب

13:56

جامعة الفرات الأوسط التقنية توقع رسالة تفاهم مع الجامعة التقنية للهندسة المدنية

13:54

الصفدي إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

13:50

البرلمان العربي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

12:44

عمان الأهلية تشارك بمؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات 2023 في قطر

12:42

توقيع اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومستشفى الاستقلال

12:34

المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 يستقبل 1320 حالة في 4 أيام

12:19

الصفدي: على العالم دعم جهود الملك لوقف الحرب على غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 29-11-2023شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023