خامنئي: رؤيتنا ليست رمي ​​الصهاينة واليهود في البحر كما قالت العرب

وطنا اليوم:قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم، إن “عملية “طوفان الأقصى” التاريخية كانت حادثة ضد الكيان الصهيوني، لكنها في نفس الوقت لاجتثاث الأمركة”. مؤكداً أن هذه العملية “استطاعت أن تقلب الطاولة على السياسات الأمريكية في المنطقة، وإن شاء الله إذا استمرت فإنها ستقضي على الأمركة “.

جاء تصريح خامنئي “لدى استقباله في طهران حشداً كبيراً من التعبويين”، بحسب موقع قناة “العالم”.

وهو أضاف: “إن العمل الهمجي الذي قام به الكيان الصهيوني في غزة فَضَحَ الثقافة والحضارة الغربية” .

وتابع: “إن ثقافة الغرب وحضارته هي نفس الحضارة التي عندما يقتل 5000 طفل بالقنابل الفوسفورية، يقول نظام دولة غربية معينة إن إسرائيل تدافع عن نفسها. الثقافة الغربية فقدت مصداقيتها في هذه الأحداث”.

ووصف خامنئي “الخمسين يوماً الأخيرة في غزة بأنها خلاصة جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، منذ 75 عاماً”، مؤكداً: “جذوة طوفان الأقصى لا يمكن أن تنطفئ، وهم يعلمون أن هذا الوضع لن يستمر”.

وختم بالقول: “إن رؤية الجمهورية الإسلامية ليست رمي ​​الصهاينة واليهود في البحر وهذا كلام قاله بعض العرب سابقاً ولم تقله إيران أبداً ”، و”إن إيران تؤمن بضرورة إجراء استفتاء في فلسطين، والرضوخ لرأي الشعب