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الاحتلال يدمر مبنى الأرشيف المركزي بغزة ويمنع دخول الوقود إلى المستشفيات

منذ 4 ساعات
الاحتلال يدمر مبنى الأرشيف المركزي بغزة ويمنع دخول الوقود إلى المستشفيات

وطنا اليوم:قالت بلدية غزة إن الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 100 عام.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية
الى ذلك قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، اليوم الاربعاء، ان الاحتلال ما زال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات.
واضاف: “يجب على الاحتلال السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع”.
كما اكد ان الاحتلال دمر عددا من الأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع.
واشار الى “انه وبعد جهود من الأطباء سيعود مركز غسل الكلى للعمل اليوم بالمستشفى الإندونيسي”، مضيفا “نبذل جهودا كبيرة لإعادة تشغيل مركز غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي واكد ان في غزة 600 شخص بحاجة إلى غسل الكلى 3 مرات أسبوعيا ولا يجدون العلاج.


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