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اقتحامات إسرائيل تكبد اقتصاد جنين خسائر كبيرة

منذ 4 ساعات
اقتحامات إسرائيل تكبد اقتصاد جنين خسائر كبيرة

وطنا اليوم:يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية منذ قرابة 14 ساعة.
وقال نضال عبيدي رئيس بلدية جنين الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة”.
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية “تحاصر عددا من مستشفيات المدينة بما فيها المستشفى الحكومي، وسط سماع أصوات الرصاص والانفجارات، وتجريف للبنية التحتية”.
وأضاف عبيدي: “التجريف والتخريب للشوارع والبنية التحتية بات أمرا اعتياديا في كل مرة يقتحم الجيش المدينة والمخيم”.
وأوضح رئيس بلدية جنين أن القوات “اعتقلت عددا من السكان”.
وأشار إلى أن طواقم البلدية “أعادت تأهيل شوارع لنحو خمس مرات خلال العام الجاري وتم إعادة تجريفها من قبل القوات الإسرائيلية”.
وقدر عبيدي خسائر مدينة جنين ومخيمها “بـ 24 مليون دولار، تشمل بنية تحتية وتدمير ممتلكات وتعطل مصالح”.
وذكرت مصادر طبية في جنين، إن 6 فلسطينيين أصيبوا في العملية الإسرائيلية وصفت جراحهم بالطفيفة.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وحاصرت مخيمها.
وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.
وقال الشهود إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش وفلسطينيين في منطقة “دوار السينما” وحي الجابريات في جنين وكذلك في المخيم.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.
من جهته، قال أحد التجار في مدينة جنين إن الاحتلال يعمل على تقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، مما أدى إلى تضرر المحال التجارية.
ويعمل في محافظة جنين نحو 13 ألف منشأة صناعية تشكل 13.3% من المنشآت العاملة في الضفة، و59.2% من المنشآت التجارية (جملة وتجزئة)، و27% تتبع لقطاع الخدمات.


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