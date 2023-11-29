أمير الكويت يدخل المستشفى بعد تعرضه لـ وعكة طارئة

وطنا اليوم:دخل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، المستشفى، صباح الأربعاء، إثر “وعكة صحية طارئة” ألمت به، وفق ما أفاد وزير الديوان الأميري في الدولة الخليجية.

وقال الوزير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “أمير البلاد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية”، مضيفا أن حالته الصحية “مستقرة”.

وكانت الكويت قد نفت في أغسطس الماضي، تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (81 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (84 عاما).

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح إمارة الكويت في سبتمبر لعام 2020، خلفا لأخيه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح. وسبق للديوان الأميري في الكويت الإعلان عن إجراء أمير البلاد لفحوصات طبية في أكثر من مناسبة.

وفي نوفمبر 2021، أعلنت السلطات الكويتية، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات الأمير (86 عاما).

وآنذاك، قال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، إنه “صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد.. لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية.. للأمير، وبصفة مؤقتة”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ورغم أنها “مؤقتة”، فإن ولي العهد استمر في ممارسة بعض صلاحيات الأمير، بما في ذلك تعيين الحكومة الأخيرة في يونيو 2023