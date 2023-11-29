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ضبط 565 ألف حبة كبتاغون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

منذ 5 ساعات
ضبط 565 ألف حبة كبتاغون في شاحنة قادمة عبر حدود جابر

وطنا اليوم:صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تهريب (565) ألف حبة من الكبتاجون المخدّر.
وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي أنه بناءً على معلومات استخبارية تم استهداف الشاحنة وتفتيشها بشكل دقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة محكمة داخل أرضية الشاحنة في مكان تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى تسليم المضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أن كوادر الجمارك الأردنية وبجهود وطنية مشتركة وتعاون وثيق مع كافة الأجهزة الأمنية تعمل على الدوام جنبًا إلى جنب ؛ لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من كافة أشكال التهريب وخصوصًا المخدرات لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان، مهيبًا بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي معلومات او مخالفات من شأنها الاضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك _ مركز عمليات مكافحة التهريب


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