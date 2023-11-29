السير: تحميل وتنزيل الركاب عند الأنفاق والجسور سبب للإزدحامات

وطنا اليوم:استعرض التقرير المروري اليومي، أبرز ما تم التعامل معه خلال الساعات الماضية .

وقال ضابط غرفة إدارة عمليات السير المركزية لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن قطع المشاة للشوارع التي تشهد كثافة مرورية من غير الأماكن المخصصة وبشكل عشوائي وبأكثر من مكان سبب محقق لحوادث الدهس وقد تتسبب بحوادث مرورية، اضافة إلى أن الانتقال المباشر والمفاجئ من المسرب الأيسر إلى الأيمن وبالعكس بشكل غير تدريجي وتحميل وتنزيل الركاب على مداخل الأنفاق والجسور سبب رئيسي للإزدحامات والحوادث المرورية.

وأشار إلى الانتشار المكثف والمبرمج لنشامى السير منذ ساعات الصباح الأولى للمحافظة على الانسيابية المرورية ورفع أي معيقات بشكل فوري.

وبدوره أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية، على توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة على كافة طرق المملكة الخارجية ومداخل العاصمة والطرق التي تربط المحافظات مع بعضها البعض من اجل ضبط الحركة المرورية ومراقبة المخالفات الخطرة وللجاهزية الكاملة في التعامل مع أي طارئ .

وأشار إلى أن ابرز ما تم التعامل معه خلال ال 24 ساعة الماضية كان حادث تدهور لمركبة “ديانا” على الطريق الصحراوي نتج عنه إصابة واحدة لسائق المركبة تم نقله الى المستشفى بواسطة مجموعات الدفاع المدني تم تثبيت دورية في الموقع لحين الانتهاء من رفع العوائق عن الطريق العام.

ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن المخالفات الخطرة وأبرزها تجاوز السرعات المقررة والمسير عكس السير في الطرق المفصولة بجزر وسطية والالتفاف من الأماكن غير المسموحة