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سموتريتش وبن غفير يهددان بتفكيك حكومة نتنياهو

منذ ساعة واحدة
سموتريتش وبن غفير يهددان بتفكيك حكومة نتنياهو

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هددا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال أعلن عن التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظلّ الإعلان عن تمديد إضافي لاتفاق الهدنة بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مع إطلاق سراح دفعة إضافية من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وأسيرات فلسطينيات.
وبحسب موقع “والاه”، فإن بن غفير قال، الثلاثاء، إن “وقف الحرب يعني حل الحكومة”، وذلك بعد الحديث عن تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم


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