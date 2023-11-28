نتنياهو : نستعد لتوسيع المناورة البرية لتشمل كل غزة

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ، ان جيش الاحتلال يستعد للمراحل القادمة من الحرب ولتوسيع المناورة البرية لتشمل كل قطاع غزة.

من جهته قال الوزير في مجلس الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس ان جيش الاحتلال سيستأنف إطلاق النار بعد نهاية الهدنة.

وأضاف غانتس : مجلس الحرب موحد، وليس أمامنا خيار آخر