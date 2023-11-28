بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المقاومة: احتكاك ميداني نتيجة خرق العدو للهدنة

منذ 3 ساعات
المقاومة: احتكاك ميداني نتيجة خرق العدو للهدنة

وطنا اليوم:أصدرت كتائب القسام توضيحا، الثلاثاء، بخصوص خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام في رسالة عبر قناتها على تطبيق “تيليغرام” إنه نتيجة لخرق واضح من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة الثلاثاء، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق”.
وأضافت “نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو”.
ودعت كتائب القسام الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.
ويناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاحتلال “الكابينت”، مصير الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، بعد تمديدها ليومين إضافيين، مشيرا إلى أن أقصى مدة إجمالية لتمديد الهدنة هي عشرة أيام وفقا للتفاهم المبرم مع حماس.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن تمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة، فيما يبقى الهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:07

الملك : الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر حلول عسكرية وأمنية

19:00

جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده ويزعم احتجاز جثامينهم لدى حماس

18:56

الملك يتابع سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية

18:53

الملك يحث على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام

18:39

العيسوي يتفقد وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى معاذ بن جبل بالاغوار الشمالية

18:16

شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة

16:37

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

16:15

تنفيذا للتوجيهات الملكية..إخلاء أردنية وابنتيها وفتى فلسطيني من غزة

16:08

وزير الداخلية : موقع الأردن فرض عليه تحديات كبيرة

16:00

الريف النيابية : البادية الأردنية تعيش في ظروف قاسية بسبب قلة المياه

15:24

ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني الأردني

15:16

مدير المخابرات الأمريكية والموساد يجتمعان في الدوحة

وفيات
شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023