المقاومة: احتكاك ميداني نتيجة خرق العدو للهدنة

وطنا اليوم:أصدرت كتائب القسام توضيحا، الثلاثاء، بخصوص خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في رسالة عبر قناتها على تطبيق “تيليغرام” إنه نتيجة لخرق واضح من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة الثلاثاء، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق”.

وأضافت “نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو”.

ودعت كتائب القسام الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.

ويناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للاحتلال “الكابينت”، مصير الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، بعد تمديدها ليومين إضافيين، مشيرا إلى أن أقصى مدة إجمالية لتمديد الهدنة هي عشرة أيام وفقا للتفاهم المبرم مع حماس.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن تمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة، فيما يبقى الهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار