بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تنفيذا للتوجيهات الملكية..إخلاء أردنية وابنتيها وفتى فلسطيني من غزة

منذ 3 ساعات
تنفيذا للتوجيهات الملكية..إخلاء أردنية وابنتيها وفتى فلسطيني من غزة

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالإخلاء الطبي لمواطنة أردنية وابنتها الفلسطينية اللتين أصيبتا برصاص الاحتلال، والطفل الفلسطيني الذي تقطعت أطرافه جراء الحرب المستعرة على غزة، لاستكمال علاجهم في المملكة، باشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التنسيق مع الجهات المعنية، للعمل على إخلائهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة بأن الوزارة تتابع حالة المواطنة الأردنية وابنتها منذ إصابتهما، موضحاً بأن زوجها وابنها كانا قد استشهدا خلال الحرب على غزة، كما تتابع الوزارة حالة الطفل الذي تقطعت أطرافه جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح السفير القضاة بأن السيدة وابنتها كانا قد أدخلا إلى المستشفى الميداني العسكري الأردني ٢، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وأن حالتهم الطبية مستقرة، وأن الطفل بحاجة لرعاية طبية خاصة، وسيتم إخلائهم للمملكة لاستكمال علاجهم في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:39

العيسوي يتفقد وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى معاذ بن جبل بالاغوار الشمالية

18:16

شكر على تعاز من عشيرة الرواشدة

16:37

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

16:27

المقاومة: احتكاك ميداني نتيجة خرق العدو للهدنة

16:08

وزير الداخلية : موقع الأردن فرض عليه تحديات كبيرة

16:00

الريف النيابية : البادية الأردنية تعيش في ظروف قاسية بسبب قلة المياه

15:24

ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني الأردني

15:16

مدير المخابرات الأمريكية والموساد يجتمعان في الدوحة

15:03

فريق قنصلي بالخُبَر لتقديم الخدمات للأردنيين في السعودية

14:58

وزيرة الاستثمار تستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

14:23

غوتيريش: الفلسطينيون يعانون أحد أحلك الفصول في تاريخهم

14:19

مليون و200 الف دينار أردني لانشاء سكة حديد وطنية

وفيات
شكر على تعاز من عشيرة الرواشدةوفيات الثلاثاء 28-11-2023شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023