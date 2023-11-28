مدير المخابرات الأمريكية والموساد يجتمعان في الدوحة

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “كان” العبرية، الثلاثاء، أن رئيس الموساد دافيد برنياع وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات حول الهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقالت الصحيفة إن برنياع سيلتقي برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة قولها إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” وليام بيرنز وصل إلى قطر لعقد اجتماعات بهدف التوصل إلى صفقة موسعة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت الصحيفة أن بيرنز يضغط على حركة حماس وإسرائيل لتوسيع مفاوضاتهما بشأن المحتجزين لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن تمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة، فيما يبقى الهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وأعلنت الخارجية القطرية أنه لا يمكن التحقق من عدد الرهائن المتبقين لدى حماس بعد العشرين الذين سيتم إطلاق سراحهم يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع