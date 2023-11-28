فريق قنصلي بالخُبَر لتقديم الخدمات للأردنيين في السعودية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن فريقاً قنصلياً من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض سيتواجد في مدينة الخُبَر لتقديم الخدمات القنصلية خلال الفترة ما بين 5 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن فريق العمل القنصلي سيتواجد في فندق هيلتون جاردن/الخُبَر ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصراً، خلال اليومين المحددين أعلاه.

وتشمل الخدمات القنصلية التي سيتم تقديمها خلال زيارة فريق العمل القنصلي: معاملات صرف وتجديد جوازات السفر، والوكالات العامة والخاصة، وتصديق الوثائق، ومعاملات دفاتر العائلة وتسجيل الوقائع الحيوية، وغيرها من الخدمات القنصلية.

وللتسهيل على الجالية الأردنية الكريمة، ولمعرفة الإجراءات والوثائق المطلوبة والاستفادة القصوى من تواجد فريق العمل القنصلي في المنطقة الشرقية، يرجى الاطلاع على بطاقات الخدمات القنصلية المنشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/riyadh

أو على حساب السفارة على منصة إكس .@JordanEmbassyR

ولإنجاز أكبر عدد ممكن من الجوازات، يرجى لمن يحمل بطاقة أحوال مدنية ذكية تقديم طلبات تجديد الجوازات عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأحوال المدنية والجوازات https://eservices.cspd.gov.jo في أقرب فرصة ممكنة للحصول على الموافقة إلكترونياً، وليتسنى للفريق إنجاز معاملة صرف الجواز الجديد بذات اليوم