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غوتيريش: الفلسطينيون يعانون أحد أحلك الفصول في تاريخهم

منذ ساعة واحدة
غوتيريش: الفلسطينيون يعانون أحد أحلك الفصول في تاريخهم

وطنا اليوم:جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى هدنة دائمة في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى “حماس”.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قبل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال غوتيريش إن الفلسطينيين يعانون من “أحد أحلك الفصول في تاريخهم”، مجددا إدانته لـ”هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر”.
إلا أنه شدد على أن ذلك “لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”، داعيا إلى “وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد، والوصول دون قيود للمساعدات المنقذة للحياة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية المدنيين، ووضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
يذكر أن إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار المؤقت حتى يوم الأربعاء، مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى “حماس” والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية


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