الاحتلال يرفض إدخال الوقود إلى مناطق شمال غزة ومستشفياتها

وطنا اليوم:رفض الاحتلال الإسرائيلي وصول الوقود إلى مناطق شمال قطاع غزة ومستشفياتها، وفقا للناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس.

ودعا النمس الثلاثاء، إلى تدخل أممي للسماح بإدخال الوقود لقطاع غزة كامل لعودة الحياة على الأقل إلى الحد الأدنى من طبيعتها.

وقال إنّ إدخال الوقود لقطاع غزة بكميات أكبر يساعد القطاعات الصحية، والمرافق الخدماتية إلى إعادة العمل، حيث إنّ البلديات، والمستشفيات، وسيارات الإسعاف، المخابز، ومحطات تحلية المياه متوقفة عن تقديم الخدمات لعدم توفره.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك حلا لمشكلة الأمن الغذائي والحصول على مياه نظيفة، والقدرة على تقديم الخدمات الصحية لآلاف النازحين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.

وأشار إلى أن ما يتم إدخاله بتصرف من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) يخضع لشروط تقيد من حركة هذا الوقود والاستخدام المناسب له، بالإضافة إلى أن الكمية قليلة