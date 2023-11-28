موجة جدل بعد إعلان عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية

وطنا اليوم:أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، حصوله على الجنسية السعودية بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز مما أثار موجة من الجدل ما بين الإشادة والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أديب في مقدمة برنامجه الحكاية، عبر قناة أم بي سي مصر، إنه يعمل منذ 30 عاما في حقل الإعلام بقنوات سعودية، وإنه حصل على هذا التكريم بالجنسية السعودية، إضافة إلى جنسيته المصرية.

ولفت إلى إنه “يأمل أن يكون جسرا لتوطيد العلاقات بين البلدين المحوريين المهمين في المنطقة”. مضيفا: “مصر والسعودية متوافقان حول أغلب القضايا في منطقتنا”.

وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض القرار، فكتب أحد مستخدمي موقع “إكس”: “الواقع يقول اللي يستحقها اللي عاش فيها واتربى فيها واتعلم فيها وعاش كل أحداث البلاد فيها، عمرو أديب ما يستحقها

فيما كتب آخر: “ايش إنجازات عمرو أديب ؟؟؟ هل استفاد الوطن منه شي؟؟”.

كما أشاد آخرون بالخطوة، حيث كتب معلق: “يستاهل الإعلامي الكبير عمرو أديب كل خير”.

وعلق أحد الأشخاص: “أصبح عمرو أديب سعوديا ولا نسمح لأي مخلوق أن يمسه بكلمة، من يسيء له يعتبر أنه أساء للشعب السعودي”.

وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض القرار، فكتب أحد مستخدمي موقع “إكس”: “الواقع يقول اللي يستحقها اللي عاش فيها واتربى فيها واتعلم فيها وعاش كل أحداث البلاد فيها، عمرو أديب ما يستحقها”.

فيما كتب آخر: “ايش إنجازات عمرو أديب ؟؟؟ هل استفاد الوطن منه شي؟؟”.

كما أشاد آخرون بالخطوة، حيث كتب معلق: “يستاهل الإعلامي الكبير عمرو أديب كل خير”.

وعلق أحد الأشخاص: “أصبح عمرو أديب سعوديا ولا نسمح لأي مخلوق أن يمسه بكلمة، من يسيء له يعتبر أنه أساء للشعب السعودي”.

وكان أديب قد تعرض لانتقادات مصرية قبل أسابيع، خلال استضافته رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تركي آل شيخ، حيث قال الأخير له: “عمرو أديب أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية”، فرد الإعلامي المصري: “أغلب عمري عملت في محطات سعودية.. لي الفخر بالعمل مع المملكة

ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

أوضح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، أنه يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي وفق مجموعة من الشروط.

وأشار الموقع إلى أنه يجب أن يكون الشخص “قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية”، وذلك بجانب أن “يكون سليم العقل والجسم، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة لا تزيد على ستة أشهر”.

كما أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه “يجب أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد”، وأن “يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة”.

من بين الشروط أيضًا أن “يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة”.

وتُمنح الجنسية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء في المملكة “بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب، الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها”