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البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

منذ 5 ثواني
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، اليوم الثلاثاء، طرح أذونات خزينة بقيمة 50 مليون دينار.
ووفقا للإصدار رقم (5) لعام 2023 من أذونات الخزينة الأردنية،، فإن تاريخ استحقاق الأذونات سيكون 28/كانون أول/2023.
وأوضح البنك المركزي، أن تاريخ الاستحقاق سيكون في 28/ تشرين ثاني /2023، وتاريخ التسوية في اليوم ذاته (الثلاثاء).
وأذونات الخزينة؛ أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، حيث تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتتميز أذونات الخزينة مقارنة مع سندات الخزينة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية


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