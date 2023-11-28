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ضبط اعتداءات غير مشروعة في الرصيفة لتزويد 150 منزلا بالمياه

منذ ساعة واحدة
ضبط اعتداءات غير مشروعة في الرصيفة لتزويد 150 منزلا بالمياه

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها كوادر وحدة التخطيط والجودة ومديرية التشغيل والصيانة/ إدارة مياه الزرقاء في شركة مياه الأردن، بإسناد من مديرية الأمن العام، حملة في لواء الرصيفة لضبط اعتداءات على خطوط المياه تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود 150 منزلا مخالفا مقاما على أرض الدولة.
وكشفت المضبوطات عن تمديد خطوط فرعية قطر 2 إنش بطريقة غير مشروعة من خط قطر 4 إنشات، وتم فصل الاعتداءات.
وتم تقدير كميات المياه المسحوبة وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.
وناشدت وزارة المياه الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين


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