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أسرى إسرائيليين: التقينا السنوار

منذ ساعتين
أسرى إسرائيليين: التقينا السنوار

وطنا اليوم:قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار قال لمحتجزين إسرائيليين في غزة إنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يحصل لهم مكروه.
من جهتها، قالت صحيفة “هآرتس” إن السنوار التقى بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة وتحدث معهم بالعبرية.
ونقلت التقارير عن أحد المحتجزين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية قوله إن السنوار التقى بهم في نفق بغزة، وأكدت أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تأكدت من تلك المعلومات.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنها التقت بعدد من أقارب المحتجزين المفرج عنهم في الأيام الماضية ضمن اتفاق الهدنة الذي دخل الاثنين يومه الرابع.
وأكد المتحدثون أن المحتجزين المفرج عنهم لم يتعرضوا “للتعذيب أو سوء المعاملة” أثناء وجودهم لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة. وذكروا أن المحتجزين كان يسمح لهم أحيانا بالاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية.
ولم تسمح إسرائيل للأسرى المفرج عنهم بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وبناء على اتفاق الهدنة أطلقت حركة حماس نحو 50 من المحتجزين في غزة، في حين خرج نحو 150 من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بعد الإعلان عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين


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