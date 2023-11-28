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ضبط محاولة توريد 11 تنكة زيت مغشوش لمهرجان الزيتون

منذ ساعتين
ضبط محاولة توريد 11 تنكة زيت مغشوش لمهرجان الزيتون

وطنا اليوم:ضبطت كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مهرجان الزيتون الوطني الثالث والعشرين ومعرض المنتجات الريفية محاولة لإدخال زيت زيتون مغشوش بعد توقيف العبوّات بواقع 11 تنكة أمام البوابة الرئيسية المخصصة لإدخال البضائع، بعد فحصها من قبل مختبر فحص الزيت في مهرجان الزيتون الوطني، حيث تم تسليم صاحب الزيت بموجب الضابطة العدلية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء للجهات الأمنية ليصار إلى تحويله للقضاء.
وقد تبين أن الشخص الذي بحوزته الزيت المغشوش كان ينوي توريده لأحد العارضين في المهرجان، ولإخلال العارض في المهرجان بشروط المشاركة المجانيّة المقدمة للمزارعين، ولكونه حاول توريد زيت مجهول المصدر وليس من مزرعته، فقد تم إلغاء مشاركته في المهرجان.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد إن مهرجان الزيتون الوطني محطّ ثقة للأردنيين جميعا وكل زوار المهرجان، ولن نسمح لأحد بزعزعة هذه الثقة المبنية على جهود كوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وفرق التذوق الحسي الوطنيّة، وسيستمر المختبر بتطبيق أعلى معايير ضبط الجودة بإجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والحسيّة لضمان توفير أجود أنواع الزيت للمستهلكين في أرض المهرجان


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