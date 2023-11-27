50 الف وحدة سكنية دمرت كليا في غزة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، ان الاحتلال وخلال عدوانه على القطاع دمر (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.

وبين في المؤتمر الصحفي اليومي ، الاثنين ، انه بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (88) مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.

واشار الى ان عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي قرابة (50,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (240,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وقد ظهر ذلك جلياً بعد دخول اتفاق الهدنة الإنسانية، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي