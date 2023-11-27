أوضاع اللاجئين العائدين إلى قطاع غزة

لارا أحمد

في ظلال الحرب والدمار، حاول العديد من سكان قطاع غزة الذين لجأوا إلى المخيمات في الجنوب العودة إلى منازلهم أمس، لكنهم واجهوا واقعاً مريراً؛ إذ اكتشفوا أن معظم منازلهم قد تحولت إلى أنقاض. لقد أصبحت الشوارع التي كانت تعج بالحياة يوماً ما، مجرد ذكرى تحت ركام الدمار.

رغم الوعود التي قُدمت لهم بانتهاء الحرب، يبدو أن العديد من السكان وجدوا أنفسهم في مواجهة حقيقة قاسية. فقد صرح بعضهم بأن قيادة حماس قد أخبرتهم بأن الحرب قد انتهت، لكنهم اكتشفوا أن الحرب الحقيقية لم تبدأ إلا الآن. هذه الحرب ليست بالأسلحة والقذائف، بل بمعركة البقاء وإعادة بناء الحياة من جديد.

يواجه العائدون تحديات جمة، بدءاً من فقدان المأوى وصولاً إلى الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. الأطفال والنساء هم الأكثر تضرراً، حيث فقد الكثيرون منهم أفراد عائلاتهم، وباتوا يواجهون مستقبلاً غامضاً.

إن الحاجة ماسة الآن لتدخل المجتمع الدولي لتوفير الدعم والمساعدة لهؤلاء الناس. لا بد من التركيز على إعادة البناء وتوفير الرعاية الصحية والتعليم للأجيال القادمة. كما أن الدعم النفسي والاجتماعي أمر ضروري لمساعدة هؤلاء السكان على تجاوز الصدمات وبناء مستقبل أفضل.

تُظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة للسلام والاستقرار في المنطقة. يجب أن تكون الأولوية لحماية الأرواح البريئة وتوفير الأمن والازدهار للجميع. إعادة الإعمار والتعايش هما الطريق الوحيد نحو مستقبل أفضل.