إسرائيليون يسرقون مستوطنات الغلاف بعد هجوم المقاومة

وطنا اليوم:قالت سلطات الاحتلال إنها ألقت القبض على عدد من الإسرائيليين الذين نزلوا إلى مستوطنات الغلاف بعد هجوم المقاومة “طوفان الأقصى” وسرقوا عددا من سيارات القتلى أو الأسرى من المستوطنين.

وبحسب القناة العبرية 12 فقد ألقي القبض على سبعة متهمين في سرقة عشرات السيارات من مستوطنات الغلاف إثر هجوم المقاومة الفلسطينية، ودخلوا على أنهم مسؤولون عن إخلاء السيارات وقاموا بتحميل العشرات منها والفرار.

وقالت سلطات الاحتلال إن اللصوص استغلوا الوضع الأمني والقتال للدخول إلى المستوطنات، وسرقة السيارات من هناك، لكن بعد الانتباه إلى السرقات بدأت شرطة الاحتلال بتتبع المتهمين، وألقت القبض عليهم