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38 مليونًا لإنهاء مشروع الباص السريع (عمان/ الزرقاء)

منذ 4 ساعات
38 مليونًا لإنهاء مشروع الباص السريع (عمان/ الزرقاء)

وطنا اليوم:قالت البيانات الصادرة عن مشروع قانون الموازنة 2024، إن الحكومة منحت أولوية لمشروع حافلات التردد السريع على حساب مشروع إنشاء السكة الحديدية وربطها سكة حديد العقبة.
ونجم عن تلك الأولوية، انخفاض المخصصات المالية لمشروع سكة حديد وطنية وربطها مع العقبة، بقيمة 611 ألف دينار.
ووفقًا للأرقام المالية فإن الحكومة خصصت لإنهاء مشروع الباص السريع /الربط بين عمان والزرقاء سابقًا، 38.4 مليون دينار، بعدما كان 18 مليون دينار.
بينما بات المخصص المالي لمشروع السكة الوطنية، 1.2 مليون دينار للعام المقبل، بدلا من 1.8 مليون دينار هذا العام.
ورفعت الحكومة المخصصات المالية لإعادة تأهيل المدرج والممرات الجانبية
والمرافق في مطار عمان المدني، ليبلغ 1.5 مليون دينار.
في حين، رفعت مخصصات توسعة وإعادة تأهيل قاعة المغادرين
والقادمين والمرافق في مطار عمان المدني، ليصبح 750 ألف دينار.
وكذلك رفعت المخصصات المقدرة لتتبع المركبات الحكومية إلى 350 ألف دينار بدلا من 220 ألف دينار


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