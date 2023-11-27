بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الفيصلي يودع دوري أبطال آسيا بعد هزيمته بثلاثية من ناساف الأوزبكي

منذ 4 ساعات
الفيصلي يودع دوري أبطال آسيا بعد هزيمته بثلاثية من ناساف الأوزبكي

وطنا اليوم:تعرض فريق الفيصلي للخسارة أمام نظيره ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد المركزي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
و تقدم الفيصلي عن طريق اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .
وفي الشوط الثاني تمكن ناساف من تسجيل ثلاثية عن طريق ماتيوس (47) ، زافارمرد عبد الرحمانوف( 50) ، ماركو ستايفيتش (68) .
وبهذه الخسارة فقد الفيصلي رسميا حظوظه في التأهل للدور المقبل بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الأخير فيما ارتفع رصيد ناساف إلى 10 نقاط ليقفز إلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز السد على الشارقة بنتيجة 2-0


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:46

“الاردن القوي “

21:17

جمهور جماعة عمان الحوارات المستقبل… الأوسع والأكثر تنوعاً

20:54

50 الف وحدة سكنية دمرت كليا في غزة

20:45

أوضاع اللاجئين العائدين إلى قطاع غزة

20:44

إسرائيليون يسرقون مستوطنات الغلاف بعد هجوم المقاومة

20:29

رفع الدعم الحكومي للجامعات إلى 75 مليونًا وصندوق الطالب إلى 20 مليون دينار

20:22

وفد رسمي فلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني في نابلس

20:06

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في قصر الحسينية .. عينٌ على الأردن وأخرى على فلسطين

20:02

38 مليونًا لإنهاء مشروع الباص السريع (عمان/ الزرقاء)

19:51

محتجزة توجه رسالة إلى مجاهدي القسام : إنسانيتكم غير طبيعية

19:46

توسيع الشراكة بين مؤسسة إيليا نقل وشركة 180 درجة للاستشارات والتدريب

19:44

نتنياهو: تطبيع العلاقات مع السعودية بعد هزيمة حماس

وفيات
شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة الله