الفيصلي يودع دوري أبطال آسيا بعد هزيمته بثلاثية من ناساف الأوزبكي

وطنا اليوم:تعرض فريق الفيصلي للخسارة أمام نظيره ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد المركزي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

و تقدم الفيصلي عن طريق اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

وفي الشوط الثاني تمكن ناساف من تسجيل ثلاثية عن طريق ماتيوس (47) ، زافارمرد عبد الرحمانوف( 50) ، ماركو ستايفيتش (68) .

وبهذه الخسارة فقد الفيصلي رسميا حظوظه في التأهل للدور المقبل بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الأخير فيما ارتفع رصيد ناساف إلى 10 نقاط ليقفز إلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد فوز السد على الشارقة بنتيجة 2-0