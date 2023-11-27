الخدمة المدنية يتوقف عن استقبال طلبات التوظيف الجديدة

وطنا اليوم:أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين، أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة المقدمة لأول مرة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الإلكترونية، سيكون نهاية يوم الخميس الموافق 30/11/2024.

وسيتوقف الديوان عن استقبال أية طلبات جديدة بعد هذا الموعد استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.

وأشار ديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ومتضمنا كافة الوثائق المطلوبة، ليتم إدراجه على الكشف التنافسي للعام القادم.