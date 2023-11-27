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رئيس بلدية غزة: لسنا قادرين .. ونخشى من حدوث كارثة

منذ 4 ساعات
رئيس بلدية غزة: لسنا قادرين .. ونخشى من حدوث كارثة

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن لجنة الطوارئ في البلدية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وأن أولويتها توزيع إمدادات المياه على البيوت.
وأضاف السراج في تصريحات له، الاثنين، أنهم يواجهون معضلة نقص الوقود، وأن البلدية ليست قادرة على نقل النفايات إلى مكبها الرئيسي، متخوفا من حدوث كارثة بيئية.
وأشار إلى أن الوعود التي تلقوها حول كميات الوقود التي من المفترض أن تدخل إلى المدينة يوما لم يتم تحقيقها.
وبين السراج أن هناك أكثر من 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع بحاجة ماسة للماء والغذاء والوقود.
وقال رئيس بلدية غزة إنه اليوم توقفت بئرا ماء مهمتان عن العمل بسبب عدم توفر الوقود.
وتابع السراج أنه يوما بعد يوم يكتشفون حجم الدمار الهائل الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاحتلال يشعل النار بالنفايات ما يؤدي لانتشار الغازات والأبخرة السامة في أجواء القطاع.
وحول تساقط الأمطار على غزة، أوضح السراج أن مياه الأمطار تتجمع في القطاع، ويخشى شى أن تسبب كارثة لعدم قدرتنا على تشغيل مضخات لتصريفها

اليوم الأخير للهدنة
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي يومه الـ52 على قطاع غزة، في آخر أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة، وسط مساع دولية حثيثة لتمديدها، إذ تنتهي الاثنين.
وذكرت وكالة فرانس برس “ا ف ب”، نقلا عن مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي “بين يومين وأربعة أيام”.
وأشار المصدر إلى أن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين الى أربعة أيام.
وقال:”نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى “.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع


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