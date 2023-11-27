اتفاقية تعاون بين البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

وطنا اليوم:وقع البنك الاردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اتفاقية منح تعليمية في إطار سعي الطرفين لدعم العملية التعليمية وتوفير الفرص التعليمية والوظيفية للطلبة المتميزين، إضافة إلى تقديم المنح التعليمية للطلبة.

ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيستها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعن البنك رئيسها التنفيذي السيد هيثم البطيخي.

وبموجب اتفاقية التعاون، يقدم البنك الأردني الكويتي برنامج منح تعليمية مخصص لطلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والذي يُعد من أهم أهداف البنك التي تتمحور حول توفير مورد بشري مستدام من الطلبة المتفوقين والمؤهلين من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لشغل وظائف تكنولوجيا المعلومات لدى البنك مستقبلاً، إضافة إلى دعم المجتمع المحلي اقتصاديا واجتماعيا عن طريق المساهمة في توظيف الخريجين الجدد.

ومن جانبه، أشاد السيد البطيخي بالجهود المبذولة من قبل الجامعة في تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. معرباً عن تفاؤله بأن يكون هذا التعاون بمثابة نقطة تحول إيجابية في حياة الطلبة وتحقيق أحلامهم، وذلك كجزء من مساهمة البنك في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، ودعم قطاع التعليم والمساهمة في رفد السوق بالقوى العاملة المؤهلة والمتميزة.

وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا التعاون يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية، والشراكات القائمة مع القطاع المصرفي في تعزيز البيئة التعليمية وتوفير الدعم المالي والتقني الضروري لتحقيق أهداف التطوير والابتكار والتنمية المستدامة.

كما أكدت الدكتورة أبو الهيجاء، حرص الجامعة على توفير كل ما يحتاجه الطلبة من بيئة تعليمية ريادية ذات موارد وفرص متميزة في الجانبين الأكاديمي والمهني لرفد السوق العالمي بكفاءات وخبرات مؤهله بالتطورات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد كلية الملك عبدالله الاول للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور رائد مصلح، وعميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور فراس غانم، وعميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، والمدير المالي السيد يزن أبو ياغي، ومن البنك رئيس قطاع المساندة والعمليات السيد داود عيسى، ومدير رئيسي الموارد البشرية السيد عماد مغاري، ومحلل أول تخطيط القوى العاملة والتوظيف الآنسة آيات ابو لحية، وضابط رئيسي الإتصالات المؤسسية والمسؤولية المجتمعية الآنسة لارين أبو السمن.