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نتنياهو يصطحب ماسك في جولة حول غلاف غزة

منذ دقيقتين
نتنياهو يصطحب ماسك في جولة حول غلاف غزة

وطنا اليوم:زار الملياردير الأميركي مالك منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، على حدود غزة، جنوب فلسطين المحتلة.
وبحسب القناة 12 العبرية، فقد ظهر ماسك برفقة رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بجولة صباح اليوم (الاثنين) مع إيلون ماسك في كيبوتس كفار عزة”.
وأشار إلى أن نتنياهو شرح لماسك ما جرى في المستوطنة خلال هجوم “حماس” المفاجئ على مستوطنات في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ماسك وصل إلى تل أبيب، الاثنين، حيث يلتقي في وقت لاحق مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ولم يصدر أي تصريح فوري عن ماسك حول زيارته لإسرائيل.
وكان نتنياهو وماسك ارتديا سترتان واقيتان من الرصاص خلال الجولة في “كفار عزة”.
ودرج المسؤولون الإسرائيليون على اصطحاب الزوار الأجانب بجولات في مستوطنات غلاف قطاع غزة
ويأتي اللقاء في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية مدنية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي


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