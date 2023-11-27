طيور فلسطينيين تقع في يد الاحتلال بنابلس

وطنا اليوم:استولى جنود من جيش الاحتلال على طيور يمتلكها فلسطينيون في نابلس لدى اقتحامهم المدينة أمس الأحد، بحجة أنها محمية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: “قام جنود من الجيش الإسرائيلي بإنقاذ طيور محمية خلال عملية عملياتية في نابلس”.

وأضاف: “كجزء من نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، عثر جنود الاحتياط من لواء المظليين على أسلحة حربية أثناء عمليات التفتيش على أقفاص بها طيور، وعندما اقتربنا أدركنا أنها كانت عصافير”.

وتابع البيان: “وبعد مراجعة هيئة الطبيعة والمتنزهات، تبين لنا أنه طائر محمي تم الاحتفاظ به بشكل غير قانوني. وبدت العصافير في حالة سيئة، وكانت محفوظة في أقفاص صغيرة ومزدحمة”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي: “قمنا بتجميع الطيور في قفص واحد وقررنا إنقاذها مع تغطية القفص حتى لا يتم اكتشافها. اتصلنا بهيئة الطبيعة والحدائق التي جاءت لاستلامها من القسم. لقد منحنا إنقاذ الطيور رضا كبيرا ونحن سعداء لأننا تمكنا من إنقاذها”.