بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

طيور فلسطينيين تقع في يد الاحتلال بنابلس

منذ ساعة واحدة
طيور فلسطينيين تقع في يد الاحتلال بنابلس

وطنا اليوم:استولى جنود من جيش الاحتلال على طيور يمتلكها فلسطينيون في نابلس لدى اقتحامهم المدينة أمس الأحد، بحجة أنها محمية.
وقال جيش الاحتلال في بيان له: “قام جنود من الجيش الإسرائيلي بإنقاذ طيور محمية خلال عملية عملياتية في نابلس”.
وأضاف: “كجزء من نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس، عثر جنود الاحتياط من لواء المظليين على أسلحة حربية أثناء عمليات التفتيش على أقفاص بها طيور، وعندما اقتربنا أدركنا أنها كانت عصافير”.
وتابع البيان: “وبعد مراجعة هيئة الطبيعة والمتنزهات، تبين لنا أنه طائر محمي تم الاحتفاظ به بشكل غير قانوني. وبدت العصافير في حالة سيئة، وكانت محفوظة في أقفاص صغيرة ومزدحمة”.
وأوضح الجيش الإسرائيلي: “قمنا بتجميع الطيور في قفص واحد وقررنا إنقاذها مع تغطية القفص حتى لا يتم اكتشافها. اتصلنا بهيئة الطبيعة والحدائق التي جاءت لاستلامها من القسم. لقد منحنا إنقاذ الطيور رضا كبيرا ونحن سعداء لأننا تمكنا من إنقاذها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:36

عمان الأهلية والبنك المركزي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا المالية

15:35

رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل وفداً من مستشفى السلط الحكومي

15:33

كابيتال بنك يشارك في قمة الإعلان الرقمي العربي ويؤكد على أهمية التركيز على المستخدمين

15:31

اتفاقية تعاون بين البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

15:29

هجوم لاذع على ضاحي خلفان بعد سخريته من فرحة الفلسطينيين بتحرير أسراهم

15:19

نتنياهو يصطحب ماسك في جولة حول غلاف غزة

15:06

أحكام مشددة ورادعة بـ 488 قضية إطلاق عيارات نَّارية

15:00

شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة الله

14:33

نقل أصغر أسيرة فلسطينية إلى سجن الدامون

14:28

ذي إنترسبت: إسرائيل تروج لسردية خبيثة عن السجناء الفلسطينيين

14:18

الحرس الثوري الإيراني: دعم حركات المقاومة يأتي من طهران

14:02

غزة تختنق بيئيا بقبضة حرب الاحتلال عليها

وفيات
شقيقة الزميل زيد محمد خير الشياب في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-11-2023وفيات الاحد 26-11-2023وفيات الجمعة 24-11-2023الفنان رامي الخالد في ذمة الله