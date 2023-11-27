الحرس الثوري الإيراني: دعم حركات المقاومة يأتي من طهران

وطنا اليوم:قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين:” كل تطورات جبهة الـمقاومة بفضل إيران ودعم حركات الـمقاومــة يأتي من طهران”.

وقال محمد باقري، رئيس الأركان الإيراني، اليوم الاثنين، إن قدرات حماس لم تمس والكيان الصهيوني اضطر للقبول بالهدنة نتيجة ضغط المقاومة.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في تحقيق ما خططا له خلال الحرب على غزة.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء عن كنعاني قوله، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية: “للأسف، كانت أميركا جزءا من المشكلة خلال العقود القليلة الماضية. وفي الحرب الأخيرة على غزة والعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على شعب غزة، لسوء الحظ، كانت أميركا في الواقع جزءا من هذه الحرب”.

وتابع: “هذه الحرب لم تكن لتحدث لولا الحكومة الأميركية. لقد دعمت أميركا الكيان الصهيوني بشكل كامل في جميع المجالات، وحالت دون انتهاء الحرب. ومن غير المتوقع أن تكون أميركا جزءاً من الحل. ويمكن أن تتمثل مساعدة أميركا في وقف دعمها للكيان”.

وأشار إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل تسعى للمغامرة، مضيفا “بناء على ملاحظاتنا مع الأطراف المختلفة، فإن أميركا تريد تحقيق ما لم تحققه بالوسائل السياسية. وبعبارة أخرى، تحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب الظالمة في المسار السياسي”

وناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان الرئاسة التركية: “أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وجرى خلال المحادثات، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وأنشطة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة