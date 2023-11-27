إسرائيل تزعم الاتفاق مع ماسك على عدم مد غزة بالإنترنت

وطنا اليوم:قال وزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع ايلون ماسك بعدم تشغيل خدمة الانترنت الفضائي ستارلينك في غزة الا بموافقتنا.

وكتب كرعي عبر منصة إكس “تويتر سابقا”: أهنئك على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي.

وبحسب كرعي “نتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في “إسرائيل” إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة”.

ورحب كرعي بماسك خلال تواجده في تل أبيب ، وقال “آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية”.

وفي تغريدة سابقة، قال وزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، “سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت”.

جاء ذلك في تغريدة رد فيها على إيلون ماسك، بعد إعلان الأخير دعم المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت

وذكرت القناة 12التلفزيونية الإسرائيلية يوم الأحد، أن ماسك سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس هرتسوغ، الإثنين.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي تتهم فيه جماعات حقوقية مدنية ماسك بتضخيم الكراهية المعادية لليهود على منصته للتواصل الاجتماعي.

وردّ ماسك بالقول إنه ضد معاداة السامية وضد أي شيء “يروج للكراهية والصراع”، مكررا تصريحاته السابقة بأن منصة إكس لن تروج لخطاب الكراهية.

وفي 15 نوفمبر، وافق ماسك على منشور على منصة إكس يزعم كذبا أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

وأدان البيت الأبيض ما سماه “الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعاداة للسامية” التي “تتعارض مع قيمنا الأساسية كأميركيين”.

وأوقفت شركات أميركية كبرى إعلاناتها مؤقتا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به.

وردا على ذلك قال ماسك إن منصة إكس يجب أن تكون منصة للأشخاص لنشر وجهات نظر متنوعة، لكن الشركة ستحد من نشر بعض المنشورات التي قد تنتهك سياساتها، واصفة هذا النهج بأنه “حرية التعبير، وليس حرية الوصول”.