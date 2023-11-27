الهدنة تدخل يومها الأخير وإسرائيل تنتظر رد حماس بشأن تمديدها

وطنا اليوم:دخلت الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، يومها الرابع وسط اتصالات تجري لبحث إمكانية تمديدها من يومين إلى أربع أيام خلال الساعات المقبلة

وبموجب الهدنة التي بدأت الجمعة الماضية فقد أتاحت الإفراج عن أسرى إسرائيليين وأسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة

وقالت حركة حماس في بيان لها ليل الأحد-الإثنين إنها تسعى إلى “تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة” بهدف “زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين” كما ورد في اتفاق الهدنة

وفي الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بادين، إن حكومته تقبل تمديد الهدنة مقابل إفراج حماس عن 10 محتجزين خلال كل يوم هدنة إضافي

وقال مصدر قريب من حماس إن الحركة “أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام”

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن تل أبيب تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تسلمت قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل مع حركة حماس.

وفي وقتٍ سابق، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي لـ”شبكة قدس” إن: الهدن الإنسانية ليست بمعزل عن الأبعاد السياسية، وكذلك الصفقة في مراحلها الأولى لها دلالات، وفي مراحلها القادمة لها دلالات أخرى تتعلق بالأسرى وإطلاق سراحهم”

وأضاف مرداوي: “لن نصمت على أي خرق لاتفاق الهدنة الذي جرى بوساطة قطرية مصرية”، مردفاً: ” نحن جاهزون لإبرام صفقة شاملة والكرة في ملعب الاحتلال الذي يشهد خلافات داخلية بهذا الصدد